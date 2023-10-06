Не Зеленский и не Навальный: назван лауреат Нобелевской премии мира

Мохаммади арестовывали 13 раз

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2023 году стала Наргес Мохаммади, известная в Иране правозащитница и журналистка. Такое решение Норвежского Нобелевского комитета было объявлено сегодня, 6 октября, в Осло.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевской премии в Twitter. Сообщается, что награду она получила "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за защиту прав человека и свободы для всех".

Стоит отметить, в Иране Мохаммади арестовывали 13 раз, она была приговорена в общей сложности к 31 году тюрьмы и по-прежнему находится в заключении. Также правозащитница ранее в этом году была в числе лауреатов Всемирной премии ЮНЕСКО, присуждаемой за вклад в свободу прессы.

"Наргес Мохаммади — женщина, правозащитница и борец за свободу. Присуждая ей Нобелевскую премию мира в этом году, Норвежский Нобелевский комитет желает почтить ее мужественную борьбу за права человека, свободу и демократию в Иране. Премия мира этого года также присуждается сотням тысяч людей, которые в прошлом году выступили против политики теократического режима, направленной на дискриминацию и угнетение женщин. Только приняв равные права для всех, мир сможет достичь братства между нациями, которое стремился продвигать Альфред Нобель", — говорится в сообщении.

Для справки: в этом году Нобелевская премия предусматривает денежный приз в 11 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов), диплом и золотую медаль.

Ранеемы писали о том, что лауреат Нобелевской премии отдаст призовые деньги Украине.