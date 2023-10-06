Не Зеленський і не Навальний: названо лауреата Нобелівської премії миру

Лауреатом Нобелівської премії миру у 2023 році стала Наргес Мохаммаді, відома в Ірані правозахисниця та журналістка. Таке рішення Норвезького Нобелівського комітету було оголошено сьогодні, 6 жовтня, в Осло.

Про це повідомляє прес-служба Нобелівської премії у Twitter. Повідомляється, що нагороду вона отримала "за її боротьбу проти придушення жінок в Ірані та за захист прав людини та свободи для всіх".

Варто зазначити, що в Ірані Мохаммаді заарештовували 13 разів, вона була засуджена загалом до 31 року в’язниці і, як і раніше, ув’язнена. Також правозахисниця раніше цього року була серед лауреатів Всесвітньої премії ЮНЕСКО, яка присуджується за внесок у свободу преси.

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