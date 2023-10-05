"Людина з великим серцем": лауреат Нобелівської премії віддасть призові гроші Україні

Українці вже встигли подякувати фізику за його неймовірне рішення

Один із лауреатів Нобелівської премії в галузі фізики Ференц Краус з Угорщини прийняв рішення пожертвувати призові гроші на допомогу Україні. Гроші він має намір передати до заснованої ним асоціації Science4People, метою якої є об’єднання вчених для надання допомоги постраждалим від війни українцям.

Разом зі своїми колегами П’єром Агостіні та Енн Л’Вільє, які також стали лауреатами, він поділив 11 млн шведських крон (майже €947 тис., або 36,4 млн грн). Кожен отримав по 122 мільйони угорських форинтів (майже 11 млн гривень). Про це пише Portfolio.

Після отримання Нобелівської премії Краус дав невелике інтерв’ю радіо Deutschlandfunk, в якому зазначив, що для нього стало величезним сюрпризом отримати премію найвидатніших учених. Нещодавно він відправив частину виграних премій на допомогу Україні та з Нобелівською премією ситуація не буде винятком.

Зазначимо, що лауреати були відзначені за "експериментальні методи, що генерують аттосекундні світлові імпульси для вивчення динаміки електронів у речовині".

У коментарях у соцмережах українці дякують Краусу за таке рішення та підтримку України. Зокрема, серед коментарів можна зустріти такі:

Містер Краус vs Віктор Орбан. Вони обидва угорці, але це два різні світи;

Дякуємо вам та вітаємо з отриманням Нобелівської премії з фізики. Блискучий, дбайливий і щедрий, якесь неймовірне поєднання, об’єднане в одній людині.

Дякую, докторе Краусе, за те, що подали гарний приклад як угорець!;

Велика людина з великим серцем, повага до цього генія!!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що стало відомо, що став лауреатом Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини. Як виявилось, завдяки дослідженням цих вчених вдалося розробити ефективний захист від COVID-19.