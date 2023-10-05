"Человек с большим сердцем": лауреат Нобелевской премии отдаст призовые деньги Украине

Украинцы уже успели поблагодарить физика за его невероятное решение

Один из лауреатов Нобелевской премии в области физики Ференц Краус из Венгрии принял решение пожертвовать призовые деньги на помощь Украине. Деньги он намерен передать в основанную им полтора ассоциацию Science4People, целью которой является объединение ученых для оказания помощи пострадавшим от войны украинцам.

Вместе со своими коллегами Пьером Агостини и Энн Л'Уилье, которые также стали лауреатами, он разделил 11 млн шведских крон (почти €947 тыс., или 36,4 млн. грн). Каждый получил по 122 миллионов венгерских форинтов (почти 11 млн гривен). Об этом пишет Portfolio.

После получения Нобелевской премии Краус дал небольшое интервью радио Deutschlandfunk, в котором отметил, что для него стало огромным сюрпризом получить премию для самых выдающихся ученых. Недавно он отправил часть выигранных премий на помощь Украине и с Нобелевской премией ситуация не будет исключением.

Отметим, что лауреаты были отмечены за "экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные световые импульсы для изучения динамики электронов в веществе".

В комментариях в соцсетях украинцы благодарят Крауса за такое решение и поддержку Украины. В частности, среди комментариев можно встретить следующие:

Мистер Краус vs Виктор Орбан. Они оба венгры, но это два разных мира;

Благодарим вас и поздравляем с получением Нобелевской премии по физике. Блестящий, заботливый и щедрый, какое невероятное сочетание, объединенное в одном человеке.

Спасибо, доктор Краус, за то, что подали хороший пример как венгр!;

Великий человек с большим сердцем, уважение этому гению!!

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что стало известно, что стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Как оказалось, благодаря исследованиям этих ученых удалось разработать эффективную защиту от COVID-19.