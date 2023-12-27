Під Харковом знайшли росіянина, який пропав півроку тому: хотів дійти до Європи (фото)

Друзі кажуть, що Роман пацифіст і не хотів воювати проти України

Росіян із Білгорода пішки збирався дійти до Європи. На Харківщині він звернувся за допомогою у цій справі до поліцейських, але коли саме це сталося — не повідомляється.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Росіянину 19 років і звати його Роман Дергоусов.

Повідомляється, що Роман родом із Білгородської області. Він пішов із дому та зник ще навесні 2023 року. З’ясувалося, що він пішки перетнув кордон з Україною і планував пройти через усю країну, щоб дістатися Європи, проте дійти зміг лише до міста Вовчанська Харківської області. Там Роман добровільно здався поліції та попросив відвезти його до Євросоюзу. Його теперішнє місцеперебування невідоме.

Відомо, що Романа оголосили у розшук у РФ ще 30 березня 2023 року. Цього дня його бачили востаннє, коли він сів у ІЖ-2126 баклажанового кольору та поїхав до ТЦ у місті Шебекіно. Там він вийшов із авто і полями пішов у бік Вовчанська. Друзі Дергоусова стверджують, що він живий і зв’язувався з ними, але не називав свого місця перебування. Де всі ці вісім місяців перебував мешканець Білгородської області, невідомо. Рідні весь час вважали, що Роман став просителем прихистку в якійсь країні Євросоюзу.

Мотивом такого вчинку став характер Романа — пацифіст, і ймовірність служби у ЗС РФ йому не подобалася. Попри те, що оточення Дергоусова переконане, що хлопець живий, його продовжують шукати волонтери "Ліза Алерт" та поліція.

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