Украинские хакеры взломали базу одного из топ-банков РФ: в сети данные миллионов россиян

В банке факт утечки информации отрицают

Хакерская группировка Kiborg выложила в открытый доступ полную клиентскую базу "Альфа-Банка". В утечке содержатся номера телефонов, карт и счетов пользователей.

Доступ к этим данным хакеры получили в октябре 2023 года и опубликовали информацию о 44 тыс. клиентов. Об этом пишет издание "Важные истории".

В базе данных, которую опубликовали хакеры, содержится информация о ФИО, датах рождения, номерах телефонов, карт и счетов более 24 миллионов физических лиц—клиентов "Альфа-Банка". Кроме того, еще в ней есть более 13 миллионов данных о юридических лицах.

В издании сообщают, будто проверили случайной выборкой, что опубликованные сведения действительно относятся к реальным жителям РФ.

Следует отметить, что слитыми в сеть данными могут воспользоваться мошенники. При этом в банке факт утечки информации отрицают. На вопрос журналистов о том, намерен ли "Альфа-Банк" перевыпускать карты своим клиентам, в банке не ответили. Публично "Альфа-Банк" отрицает факт взлома.

Справка

Украинская хакерская группировка Kiborg известна тем, что взломала базу данных российской компании "Сирена-Трэвел". Тогда они получили информацию о пассажирах авиакомпаний, номерах рейсов и маршрутах с 2007 по 2023 гг.

Напомним, что вскоре после начала российского военного вторжения в Украину "Альфа-банк Украина" был переименован в Sense Bank. Это произошло в марте 2022 года. Тогда же его основные владельцы были отстранены от управления банком.

Пётр Авен и Михаил Фридман находятся под санкциями Евросоюза и Украины как предприниматели, близкие к российской власти.

В НБУ уточнили, что Sense Bank будет находиться под управлением государства до окончания военного положения в стране. После этого будет возможно передать его в частные руки.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Киеве СБУ заблокировала вебкамеры, снимавшие работу ПВО.