Українські хакери зламали базу одного з топ-банків РФ: у мережі дані мільйонів росіян

У банку факт витоку інформації заперечують

Хакерське угруповання Kiborg виклало у відкритий доступ повну клієнтську базу "Альфа-Банку". У витоку містяться номери телефонів, карт та рахунків користувачів.

Доступ до цих даних хакери отримали у жовтні 2023 року та опублікували інформацію про 44 тис клієнтів. Про це пише видання "Важливі історії".

У базі даних, яку опублікували хакери, міститься інформація про ПІБ, дати народження, номери телефонів, карт та рахунків понад 24 мільйонів фізичних осіб-клієнтів "Альфа-Банку". Крім того, ще в ній є понад 13 мільйонів даних щодо юридичних осіб.

У виданні повідомляють, начебто перевірили випадковою вибіркою, що опубліковані відомості справді відносяться до реальних мешканців РФ.

Слід зазначити, що злитими в мережу даними можуть скористатися шахраї. При цьому у банку факт витоку інформації заперечують. На запитання журналістів про те, чи має "Альфа-Банк" перевипускати карти своїм клієнтам, у банку не відповіли. Публічно "Альфа-Банк" заперечує факт злому.

Довідка

Українське хакерське угруповання Kiborg відоме тим, що зламало базу даних російської компанії "Сірена-Тревел". Тоді вони отримали інформацію про пасажирів авіакомпаній, номери рейсів та маршрути з 2007 по 2023 роки.

Нагадаємо, що невдовзі після початку російського військового вторгнення в Україну "Альфа-банк Україна" було перейменовано на Sense Bank. Це сталося у березні 2022 року. Тоді ж його основних власників усунули від управління банком. Зараз Петро Авен та Михайло Фрідман перебувають під санкціями Євросоюзу та України як підприємці, близькі до російської влади.

У НБУ уточнили, що Sense Bank перебуватиме під керуванням держави до закінчення військового стану в країні. Після цього можна буде передати його в приватні руки.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Києві СБУ заблокувала вебкамери, які знімали роботу ППО.