Помста за "Київстар": хакери з України знищили IT-інфраструктуру російського підприємства

Зламувачі зашифрували тисячі комп’ютерів на підприємстві

Українські хакери помстилися за кібератаку на "Київстар" Група Blackjack, яка може мати відношення до СБУ, знищила ІТ-інфраструктуру одного з держпідприємств Росії.

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела. Завдяки діям українських хакерів СБУ займається аналізом великого обсягу інформації.

Так, хакери Blackjack, ймовірно, за підтримки кіберфахівців СБУ, провели кібероперацію та знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу". У ході атаки вдалося зашифрувати понад 6 тисяч комп’ютерів та видалити більше 50 терабайт даних: внутрішній документообіг, корпоративну пошту, сервіси кіберзахисту, резервні копії тощо. Роботу "Росводоканалу" на даний момент заблоковано.

"СБУ вже аналізує 1,5 ТБ завантажених даних "Росводоканалу" — найбільшої російської приватної компанії, яка постачала водопостачання 7 млн споживачів", — кажуть джерела.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що хакери ГУР МО України "поклали" російську податкову. Зв’язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями був буквально паралізований.