Месть за "Киевстар": хакеры из Украины уничтожили IT-инфраструктуру российского предприятия

Взломщики зашифровали тысячи компьютеров на предприятии

Украинские хакеры отомстили за кибератаку на "Киевстар". Группа Blackjack, которая может иметь отношение к СБУ, уничтожили IT-инфраструктуру одного из госпредприятий России.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники. Благодаря действиям украинских хакеров СБУ уже занимается анализом большого объема информации.

Так, хакеры Blackjack, вероятно, при поддержке киберспециалистов СБУ, провели кибероперацию и уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала". В ходе атаки удалось зашифровать свыше 6 тысяч компьютеров и удалить больше 50 терабайт данных: внутренний документооборот, корпоративную почту, сервисы киберзащиты, резервные копии и т.д. Работа "Росводоканала" на данный момент заблокирована.

"СБУ уже анализирует 1,5 ТБ скачанных данных "Росводоканала" — крупнейшей российской частной компании, которая снабжала водоснабжением 7 млн потребителей", — говорят источники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что хакеры ГУР МО Украины "положили" российскую налоговую. Связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями была буквально парализована.