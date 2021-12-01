Укр

В Беларуси арестовали 11 человек за комментарии о смерти российских десантников: что произошло

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
110
Парашютисты Новость обновлена 01 декабря 2021, 15:18
Парашютисты

Арестованных за комментарии граждан может стать еще больше

После гибели российских десантников во время неудачного прыжка с парашютом в Беларуси арестовали 11 человек. Причиной этого стали "циничные комментарии" в соцсетях.

Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в Telegram-канале МВД Беларуси. 

Известно, что силовики установили более 50 человек за оскорбительные, по их мнению, комментарии в отношении гибели российских военных на учениях в Беларуси. Из них 11 человек были задержаны и получили подозрение по статье за разжигание социальной вражды и розни. Граждан уже поместили в изоляторы.

Власти Беларуси не собираются останавливаться на 11 арестованных за комментарии в соцсетях, поэтому сообщили, что работают над установлением местонахождения "других причастных к преступлению".

МВД республики добавило, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграм-каналов и в большей части — это были социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые.

В то же время отмечается, что некоторые из комментаторов выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания. 

Напомним, что российские десантники погибли в Беларуси 13 ноября во время парашютного прыжка. Парашютисты столкнулись в полете на полигоне "Гожский" в Гродненском районе во время репетиции высадки войск возле места, где мигранты прорвали границу Беларуси и Польши.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти Беларуси придумали наказание для жителей, которые читают и подписываются на запрещенные Telegram-каналы. В МВД решили, что таких людей необходимо лишать гражданства и забирать их имущество.

Теги:
#Беларусь #МВД #Арест #Соцсети #Комментарии
Народный депутат Роман Соха
Политика
На нардепа, ушедшего из "Слуги народа" к Разумкову, натравили НАБУ и хотят отобрать мандат
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Народный депутат Роман Соха
На нардепа, ушедшего из "Слуги народа" к Разумкову, натравили НАБУ и хотят отобрать мандат
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Ежеминутное "впервые" и аплодисменты каждые 30 секунд: чем запомнится выступление Зеленского в Раде
Дата публикации
Категория
Украинцам ограничили максимальную пенсию 19 340 гривнами
В Украине с 1 декабря – новые пенсии: кому и сколько будут платить
Дата публикации
Категория
В аварии грузовик практически не пострадал
Двое погибли, трое в больнице: грузовик столкнулся с микроавтобусом на Винничине (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Утечка хлора в Одессе
Концентрация превышает норму в 89 раз: на предприятии в Одессе произошла утечка хлора (фото, видео)