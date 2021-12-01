В Беларуси арестовали 11 человек за комментарии о смерти российских десантников: что произошло

Арестованных за комментарии граждан может стать еще больше

После гибели российских десантников во время неудачного прыжка с парашютом в Беларуси арестовали 11 человек. Причиной этого стали "циничные комментарии" в соцсетях.

Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в Telegram-канале МВД Беларуси.

Известно, что силовики установили более 50 человек за оскорбительные, по их мнению, комментарии в отношении гибели российских военных на учениях в Беларуси. Из них 11 человек были задержаны и получили подозрение по статье за разжигание социальной вражды и розни. Граждан уже поместили в изоляторы.

Власти Беларуси не собираются останавливаться на 11 арестованных за комментарии в соцсетях, поэтому сообщили, что работают над установлением местонахождения "других причастных к преступлению".

МВД республики добавило, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграм-каналов и в большей части — это были социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые.

В то же время отмечается, что некоторые из комментаторов выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания.

Напомним, что российские десантники погибли в Беларуси 13 ноября во время парашютного прыжка. Парашютисты столкнулись в полете на полигоне "Гожский" в Гродненском районе во время репетиции высадки войск возле места, где мигранты прорвали границу Беларуси и Польши.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти Беларуси придумали наказание для жителей, которые читают и подписываются на запрещенные Telegram-каналы. В МВД решили, что таких людей необходимо лишать гражданства и забирать их имущество.