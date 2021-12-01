У Білорусі заарештували 11 людей за коментарі про смерть російських десантників: що сталося

Заарештованих за коментарі громадян може стати ще більше

Після загибелі російських десантників під час невдалого стрибка з парашутом у Білорусі заарештували 11 людей. Причиною цього стали "цинічні коментарі" у соцмережах.

Про це у середу, 1 грудня, повідомили у Telegram-каналі МВС Білорусі.

Відомо, що силовики встановили понад 50 осіб за образливі, на їхню думку, коментарі щодо загибелі російських військових на навчаннях у Білорусі. З них 11 осіб було затримано та отримали підозру за статтею за розпалювання соціальної ворожнечі. Громадян уже помістили до ізоляторів.

Влада Білорусі не збирається зупинятися на 11 заарештованих за коментарі у соцмережах, тому повідомила, що працює над встановленням місцеперебування "інших причетних до злочину".

МВС республіки додало, що коментатори були читачами екстремістських телеграм-каналів і здебільшого — це були соціально невлаштовані особи, які не реалізували себе в житті: непрацюючі, хронічні алкоголіки, раніше засуджені.

Водночас зазначається, що деякі з коментаторів виїхали за межі країни та, перебуваючи в США, Польщі, Литві, продовжують писати цинічні висловлювання.

Нагадаємо, що російські десантники загинули у Білорусі 13 листопада під час парашутного стрибка. Парашутисти зіткнулися у польоті на полігоні "Гозький" у Гродненському районі під час репетиції висадки військ біля місця, де мігранти прорвали кордон Білорусі та Польщі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада Білорусі придумала покарання для мешканців, які читають і підписуються на заборонені Telegram-канали. У МВС вирішили, що таких людей необхідно позбавляти громадянства та забирати їхнє майно.