У Білорусі заарештували 11 людей за коментарі про смерть російських десантників: що сталося
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Заарештованих за коментарі громадян може стати ще більше
Після загибелі російських десантників під час невдалого стрибка з парашутом у Білорусі заарештували 11 людей. Причиною цього стали "цинічні коментарі" у соцмережах.
Про це у середу, 1 грудня, повідомили у Telegram-каналі МВС Білорусі.
Відомо, що силовики встановили понад 50 осіб за образливі, на їхню думку, коментарі щодо загибелі російських військових на навчаннях у Білорусі. З них 11 осіб було затримано та отримали підозру за статтею за розпалювання соціальної ворожнечі. Громадян уже помістили до ізоляторів.
Влада Білорусі не збирається зупинятися на 11 заарештованих за коментарі у соцмережах, тому повідомила, що працює над встановленням місцеперебування "інших причетних до злочину".
МВС республіки додало, що коментатори були читачами екстремістських телеграм-каналів і здебільшого — це були соціально невлаштовані особи, які не реалізували себе в житті: непрацюючі, хронічні алкоголіки, раніше засуджені.
Водночас зазначається, що деякі з коментаторів виїхали за межі країни та, перебуваючи в США, Польщі, Литві, продовжують писати цинічні висловлювання.
Нагадаємо, що російські десантники загинули у Білорусі 13 листопада під час парашутного стрибка. Парашутисти зіткнулися у польоті на полігоні "Гозький" у Гродненському районі під час репетиції висадки військ біля місця, де мігранти прорвали кордон Білорусі та Польщі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада Білорусі придумала покарання для мешканців, які читають і підписуються на заборонені Telegram-канали. У МВС вирішили, що таких людей необхідно позбавляти громадянства та забирати їхнє майно.
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