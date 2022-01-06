"Ждет уничтожение": МВД Казахстана поставило ультиматум протестующим

В Казахстане задерживают протестующих.

Министерство внутренних дел Казахстана предупредило протестующих о том, что их ждет "уничтожение" в случае отказа сложить оружие.

Об этом информирует "Спутник Казахстан".

Ведомство отмечает, что в настоящее время проводится меры по идентификации и задержанию нарушителей порядка.

"В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие — ведется их уничтожение", — сообщили в МВД страны.

Как сообщалось ранее, протесты в стране начались еще 2 января, но первые столкновения между демонстрантами и силовиками начались в ночь на 4 января. Накануне в стране взлетели цены на газ, которым большинство граждан страны заправляют автомобили.

Позже требования демонстрантов изменились и они потребовали, чтобы бывший президент страны Нурсултан Назарбаев окончательно ушел с политической арены, кроме того, они потребовали назначения временного правительства, которое проведет открытые выборы в стране.

Резкий накал ситуации произошел в ночь на 5 января, когда произошли наиболее ожесточенные столкновения между протестующими и силовиками. В ходе столкновений были разоружены полицейские в ряде городов, а также захвачены здания местных администраций.

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В среду ночью, по данным МВД, пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомобилей.

6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), после чего в страну началась переброска военных из других постсоветских стран, в основном из России и Беларуси.

Некоторые из демонстрантов смогли получить в свои руки оружие, из-за чего на улицах Алматы произошли перестрелки.