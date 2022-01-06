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"Чекає знищення": МВС Казахстану поставило ультиматум протестувальникам

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Зіткнення в Казахстані продовжуються
Зіткнення в Казахстані продовжуються

У Казахстані затримують протестувальників.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану попередило протестувальників про те, що на них чекає "знищення" у разі відмови скласти зброю.

Про це повідомляє "Спутник Казахстан".

Відомство зазначає, що наразі проводиться заходи щодо ідентифікації та затримання порушників порядку.

"У разі збройного опору законним вимогам скласти зброю — ведеться їх знищення", — повідомили у МВС країни.

Як повідомлялося раніше, протести в країні розпочалися ще 2 січня, але перші сутички між демонстрантами та силовиками почалися в ніч проти 4 січня. Напередодні країни злетіли ціни на газ, яким більшість громадян країни заправляють автомобілі.

Пізніше вимоги демонстрантів змінилися, і вони вимагали, щоб колишній президент країни Нурсултан Назарбаєв остаточно пішов з політичної арени, крім того, вони вимагали призначення тимчасового уряду, який проведе відкриті вибори в країні.

Різке напруження ситуації сталося в ніч на 5 січня, коли відбулися найзапекліші зіткнення між протестувальниками та силовиками. У ході зіткнень було роззброєно поліцейських у низці міст, а також захоплено будинки місцевих адміністрацій.

У середу вночі, за даними МВС, постраждали 95 працівників органів внутрішніх справ. Пошкоджено 37 службових автомобілів.

6 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), після чого до країни почалося перекидання військових з інших пострадянських країн, переважно з Росії та Білорусі.

Деякі з демонстрантів змогли отримати до рук зброю, через що на вулицях Алмати сталися перестрілки.

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#Казахстан #Протести
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