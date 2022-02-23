Еще один союзник Путина отказался признавать "ДНР-ЛНР"

Правительство Армении призывает к дипломатии и переговорам.

Армения, являющаяся союзником России в ОДКБ, отказалась признавать независимость части украинского Донбасса — так называемых "ЛНР" и "ДНР" и поддерживать в этом российского президента Владимира Путина.

Как передает "Арменпресс", об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян.

По его словам, вопрос о признании квазиреспублик "ЛНР-ДНР" не стоит в Армении в повестке дня. Более того, правительство страны хочет, чтобы проблемы между двумя странами решались путем дипломатического диалога и переговоров, как это предусмотрено принципами международного права и Уставом ООН. При этом представитель МИД Армении назвал Россию и Украину "дружественными странами".

"Надеемся, что будут сделаны нужные шаги для снижения напряженности и мирной развязки ситуации", — добавил Унанян.

Следует отметить, что Армения является союзником Российской Федерации по Ташкентскому договору, или ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности). Кроме РФ и Армении в этот военно-политический альянс входят следующие страны: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. По данным из открытых источников, этот союз был создан якобы для противодействия угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, однако Россия пытается представить ОДКБ как альтернативу НАТО, при этом используя организацию для распространения своего же влияния. С декабря 2004 года ОДКБ имеет статус наблюдателя Генеральной ассамблеи ООН.

Добавим, что среди соратников России по ОДКБ не все страны поддержали признание независимости квазиреспублик "ДНР-ЛНР". Путин накануне, 22 февраля, получил отказ от Казахстана.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мировое сообщество выступило против России и Владимира Путина вместе с его окружением, введя веские санкции. Украину поддержали в США, Европейском Союзе, Великобритании, а Германия вообще сделала шаг к остановке российского газопровода "Северный поток — 2".