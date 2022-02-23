Ще один союзник Путіна відмовився визнавати "ДНР-ЛНР"

Уряд Вірменії закликає до дипломатії та переговорів.

Вірменія, яка є союзником Росії в ОДКБ, відмовилася визнавати незалежність частини українського Донбасу — так званих "ЛНР" та "ДНР" і підтримувати у цьому російського президента Володимира Путіна.

Як передає "Арменпрес", про це заявив речник Міністерства закордонних справ Вірменії Ваан Унанян.

За його словами, питання про визнання квазіреспублік "ЛНР-ДНР" не стоїть у Вірменії на порядку денному. Щобільше, уряд країни хоче, щоб проблеми між двома країнами вирішувалися шляхом дипломатичного діалогу та переговорів, як це передбачено принципами міжнародного права та Статутом ООН. При цьому представник МЗС Вірменії назвав Росію та Україну "дружніми країнами".

"Сподіваємося, що буде зроблено потрібні кроки для зниження напруженості та мирної розв'язки ситуації", — додав Унанян.

Варто зазначити, що Вірменія є союзником Російської Федерації за Ташкентським договором, або ж ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку). Крім РФ та Вірменії у цей військово-політичний союз входять такі країни: Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. За даними з відкритих джерел, цей союз був створений нібито для протидії загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, однак Росія намагається подати ОДКБ як альтернативу НАТО, при цьому використовуючи організацію для розповсюдження свого ж впливу. З грудня 2004-го ОДКБ має статус спостерігача Генеральної асамблеї ООН.

Додамо, що з соратників Росії по ОДКБ не всі країни підтримали визнання незалежності квазіреспублік "ДНР-ЛНР". Путін напередодні, 22 лютого, отримав відмову від Казахстану.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що світова спільнота виступила проти Росії та Володимира Путіна разом з його оточенням, запровадивши вагомі санкції. Україну підтримали у США, Європейському Союзі, Великій Британії, а Німеччина взагалі зробила крок до зупинки російського газопроводу "Північний потік — 2".