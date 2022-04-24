лукашенко удивил нелепым обращением к соседям Беларуси

Украинцы называют белорусского диктатора циником и Иудой

Непризнанный президент Беларуси александр лукашенко в праздник Христового Воскресения призвал соседние страны "жить дружно", а также заговорил о необходимости сохранить мир. Украинцы тут же усмотрели в его словах отсылку на продолжающуюся в стране войну и раскритиковали диктатора за его двуличную позицию.

Новость сообщил провластный белорусский Telegram-канал "Пул Первого", а реакцию сети собрал "Телеграф".

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По мнению белорусского политика, в нынешнее непростое время особой ценностью является мир. Поэтому оберегать его — первостепенная задача как белорусов, так и жителей других государств.

"Давайте беречь мир. Это актуально. Я бы хотел обратиться прежде всего к соседям: давайте жить дружно", — заявил александр лукашенко.

Разумеется, что подобное заявление не могло пройти мимо большинства украинских граждан, которые уже два месяца живут под обстрелами российских ракет, в том числе запускаемых со стороны Беларуси.

По мнению украинского политолога Юрия Романенко, такое поведение лукашенко свидетельствует о том, что политик пытается "петлять" между Украиной и россией, нацепив на себя обличье миротворца.

В сети лукашенко уже назвали циничным предателем, а некоторые даже провели параллели с Иудой, предавшим Христа. Также многие вспомнили о советском мультфильме о коте Леопольде, который тоже призывал других "жить дружно".

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Напомним, что ранее александр лукашенко весьма обтекаемо ответил на вопрос журналистов насчет возможного объединения Беларуси и россии в одно государство.

Также мы писали о том, что белорусский диктатор говорил о трагедии в Буче. Спойлер — нет, он не считает ее действительностью.