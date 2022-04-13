Укр

лукашенко хитро ответил на вопрос о присоединении Беларуси к россии

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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путин и лукашенко уже давно обсуждают Союзное государство Новость обновлена 13 апреля 2022, 11:50
путин и лукашенко уже давно обсуждают Союзное государство

Интеграция двух стран со стороны выглядит как поглощение россией Беларуси

Пособник российского кровавого диктатора, непризнанный президент Беларуси президент Беларуси александр лукашенко решил высказаться о возможности объединения Республики Беларусь и российской федерации.. После недавнего громкого заявления о "новом СССР" политик подчеркнул, что у них с путиным весьма дальновидные планы, при этом весьма обтекаемо ответив на сам вопрос.

Цитирует лукашенко белорусский провластный Telegram-канал "Пул Первого".

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По его словам, методы, которые политики для слияния государств выбирали ранее, сейчас в Беларуси и россии применять не собираются.

"Мы с путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами, — заявил александр лукашенко. — Мы отстроим такое единство, что у нас будут учиться, и как санкции преодолевать, и так далее".

Кто именно будет учиться и каким образом два диктатора хотят сопротивляться давлению Запада, не уточнялось. Возможно, речь идет о начале обмена военной техники на сельскохозяйственную, о чем ранее заявлял лукашенко. Или же про общие старания по созданию космической программы насчет полета на Луну, которую уже высмеяли в соцсети.

При этом ни в Беларуси, ни в россии пока не хотят оставить в покое Украину, обязательно видя ее в составе "нового Советского союза". Интересно, что путин и лукашенко почему-то считают, что на мнение украинцев никаким образом не повлияет нынешняя война. Вероятно, потому, что своих граждан они убеждают в её необходимости, иначе бы именно Киев начал бы нападение.

Теги:
#Россия #Беларусь #Александр Лукашенко #Союзное государство
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