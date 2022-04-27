В Приднестровье снова стрельба: место и подробности

Информации о человеческих жертвах пока нет

В непризнанном Приднестровье третьи сутки подряд продолжаются активные боевые действия. В селе Колбасна, где расположен крупнейший в регионе склад российских боеприпасов, в среду, 27 апреля, была зафиксирована стрельба.

Об этом сообщают местные СМИ, передает "Телеграф".

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UPD 10:48. Приднестровские медиа заявили, что стрельбу было слышно со стороны украинского села Станиславка. Известно о нескольких одиночных выстрелов из стрелкового оружия. Предположительно, это мог быть АК или СВД. Жертв не было, обстановка спокойная.

Уточнения по карте - Станиславка и Колбасна

Также непризнанное "МИД" Приднестровья заявило о прилете дронов — якобы со стороны Украины.

Что сообщалось изначально?

На данный момент известно лишь то, что склады, охраняемые российскими войсками, были обстреляны. Ни тип оружия, ни причина нападения пока не разглашаются. По предварительным данным, инцидент прошел без человеческих жертв.

Следует отметить, что Колбасна является одним из пунктов пропуска в Украину — она находится всего в пяти километрах от границы. Со стороны украинского государства люди проходят через Домницу, что на Одесщине.

Колбасна на карте

По состоянию на 2004 год в этом населенном пункте около 67% жителей составляли украинцы.

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Следует отметить, что военные склады российской армии были заложены еще в года Второй мировой войны. За время Союза часть из них убрали, однако большое количество так и осталось.

В нынешнее время, согласно различных оценок, общий объем боеприпасов, хранящийся в Колбасной, может составлять от 19 до 21,5 тонн. В этот перечень входят мины, авиабомбы, гранаты и другое вооружение. Следует отметить, что почти 60% снарядов могут быть просроченными и нетранспортабельными.

Напомним, что подробно о начале очередного обострения в Приднестровье "Телеграф" рассказывал в сборном материале о событиях последних двух дней.

Также мы писали, как эти события могут быть связаны с атаками российской армии на мост под Одессой.