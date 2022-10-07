лукашенко сделал путину оригинальный подарок: сеть взорвалась шутками

Подарков от лидеров стран было немного, но они были значительны

Сегодня российский диктатор владимир путин отмечает свой юбилей — ему исполнилось 70 лет. И хотя украинцы в сети написали ему не слишком приветливые пожелания, однако его близкие соратники раскошелились на довольно неожиданные подарки. Конечно, они также выглядят как злая шутка над президентом россии.

Об этом сообщили в пропагандистском издании "Пул первого". Как отмечается, самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко подарил путину трактор "Беларус".

"Трактор... Такой, на котором я работаю — "Беларус". Лучший, ручной сборник... Будем сеять хлеб... Вырастим и в Европу, чтобы не голодали, чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам", — рассказал лукашенко журналистам в Санкт-Петербурге, куда приехал на саммит.

Кроме того, он отметил, что предложит российскому президенту насадку-сеялку. Пропагандистский Telegram-канал опубликовал фото подарочного сертификата от лукашенко.

В сети многие предложили подарить владимиру путину другие вещи. Среди них гроб, картофельная пирамида, а также билет на концерт Кобзона.

Следует отметить, что не один лукашенко привез интересный подарок на юбилей путина. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подарил ему пирамиду из дынь и арбузов возле Константиновского дворца в Санкт-Петербурге.

Подарок президента Таджикистана

Как сообщал "Телеграф" ранее, в СМИ узнали, кто подарил владимиру путину 140-метровую яхту за 600 миллионов евро.