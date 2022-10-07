лукашенко зробив путіну оригінальний подарунок: мережа вибухнула жартами
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Подарунків від лідерів країн було небагато, але вони були значні
Сьогодні російський диктатор володимир путін святкує свій юбілей — йому виповнилося 70 років. І хоча українці в мережі написали йому не надто привітні побажання, проте його близькі соратники розщедрилися на доволі неочікувані подарунки. Авжеж, вони також виглядають як злий жарт над президентом рф.
Про це повідомили в пропагандистському виданні "Пул первого". Як зазначається, самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко подарував путіну трактор "Беларус".
"Трактор… Такий, на якому я працюю — "Беларус". Найкращий, ручної збірки… Будемо сіяти хліб… Виростимо і в Європу, щоб не голодували, щоб не крали в Україні хліб, а везли бідним країнам", — розповів лукашенко журналістам у Санкт-Петербурзі, куди приїхав на саміт.
Крім того, він зазначив, що запропонує російському президенту насадку-сівалку. Пропагандистський Telegram-канал опублікував фотографію подарункового сертифікату від лукашенка.
У мережі багато хто запропонував подарувати володимиру путіну інші речі. Серед них — труна, картопляна піраміда, а також квиток на концерт Кобзона.
Слід зазначити, що не один лукашенко привіз цікавий подарунок на юбілей путіна. Президент Таджикістана Емомалі Рахмон подарував йому піраміду з динь та кавунів біля Костянтинівського палацу в Санкт-Петербурзі.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у ЗМІ дізналися, хто подарував володимиру путіну 140-метрову яхту за 600 мільйонів євро.