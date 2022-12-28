В Беларуси объявили о переходе на военное время для "проверки боевой готовности": что это значит

Основная цель мероприятия — якобы проверка знаний военнослужащих и оценка их готовности к чрезвычайным ситуациям.

В Республике Беларусь, куда россия несколькими днями ранее перебросила еще один эшелон военной техники, объявили о мерах, связанных с переводом из мирного в военное время.

Как в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Минобороны РБ, на территории страны будет проводиться "внезапная проверка" уровня боевой и мобилизационной готовности войск.

"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск Вооруженных Сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мер по переводу с мирного на военное время", — отмечается в тексте сообщения белорусского оборонного ведомства.

Военное обучение в РБ

Согласно имеющимся данным, главными целями соответствующего мероприятия является якобы проверка знаний белорусских военных, а также оценка их действий при переводе воинских частей в высшие степени боевой готовности и военного положения.

Что такое военное время в Беларуси

Военным временем в Беларуси считается момент объявления войны или нападения на Республику. Началом действия срока военное время день, а также время объявления войны или нападения на РБ. В то же время окончанием военного времени считаются объявленные день и время заключения мира между враждующими сторонами.

Ранее "Телеграф" сообщал, об активности белорусских военных вблизи северных границ Украины. Однако позже президент Украины Владимир Зеленский успокоил украинцев, опровергнув непроверенную информацию о вероятном вторжении белорусских войск.