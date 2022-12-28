У Білорусі оголосили про перехід на воєнний час для "перевірки бойової готовності": що це означає

Основна мета заходу — нібито перевірка знань військовослужбовців і оцінка їх готовності до надзвичайних ситуацій

У Республіці Білорусь, куди росія кількома днями раніше перекинула ще один ешелон воєнної техніки, оголосили про заходи, пов'язані із переведенням з мирного на воєнний час.

Як у середу, 28 грудня, повідомили у пресслужбі Міноборони РБ, на території країни проводитиметься "раптова перевірка" рівня бойової та мобілізаційної готовності військ.

"Відповідно до плану раптових перевірок рівня бойової та мобілізаційної готовності, затвердженого начальником управління служби військ Збройних Сил, у Мінській військовій комендатурі проводиться комплекс заходів щодо переведення з мирного на воєнний час", — зазначається в тексті повідомлення білоруського оборонного відомства.

Військов навчання у РБ

Згідно з наявними даними, головними метами відповідного заходу є нібито перевірка знань білоруських військових, а також оцінка їхніх дій при переведенні військових частин у вищі ступені бойової готовності та воєнного стану.

Що таке воєнний час у Білорусі

Воєнним часом у Білорусі вважається момент оголошення війни або нападу на Республіку. Початком дії терміну воєнний час є день, а також час оголошення війни чи нападу на РБ. Водночас закінченням воєнного часу вважаються оголошені день та час укладання миру між ворогуючими сторонами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про активність білоруських військових поблизу північних кордонів України. Однак пізніше президент України Володимир Зеленський заспокоїв українців, спростувавши неперевірену інформацію щодо ймовірного вторгнення білоруських військ.