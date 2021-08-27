Американские военные базы в Европе не будут использовать российский газ: подробности

Запрет вступит в силу 30 августа

Министерство обороны США с 30 августа запретит военным базам в Европе закупать и использовать российские энергоресурсы. Соответствующие изменения внесли в положение о военных закупках.

Сообщение Пентагона опубликовали в пятницу, 27 августа, на сайте Федерального реестра.

Изменения внесли в дополнение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS). В тексте говорится о том, что военным объектам США в Европе запрещается заключать контракты на приобретение энергоресурсов, поставляемых из РФ.

Пентагон отметил, что подобные ограничения будут распространяться исключительно на Европу. При этом на азиатскую территорию Турции они не распространяются.

Скриншот из документа Пентагона

Напомним, как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден распорядился принять дополнительные меры по "определенных российских газопроводах". Таким образом американские власти позволили вводить санкции против "Северного потока 2", в случае, если тот будет угрожать энергетической безопасности Европы или Украины.