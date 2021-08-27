Американські військові бази у Європі не будуть використовувати російський газ: подробиці

Заборона набуде чинності 30 серпня

Міністерство оборони США з 30 серпня заборонить військовим базам у Європі закуповувати та використовувати російські енергоресурси. Відповідні зміни внесли у положення про військові закупівлі.

Повідомлення Пентагону опублікували у п’ятницю, 27 серпня, на сайті Федерального реєстру.

Зміни внесли у додаток до Федерального положення про військові закупівлі (DFARS). У тексті йде мова про те, що для військовим об’єктам США в Європі забороняється укладати контракти на придбання енергоресурсів, які постачаються з РФ.

Пентагон зазначив, що подібні обмеження будуть поширюватися виключно на Європу. При цьому на азіатську територію Туреччини вони не розповсюджуються.

Скріншот з документа Пентагону

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден розпорядився вжити додаткових заходів щодо "певних російських газопроводів". Таким чином американська влада дозволила вводити санкції проти "Північного потоку 2", у разі, якщо той буде загрожувати енергетичній безпеці Європи або України.