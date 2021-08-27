Американські військові бази у Європі не будуть використовувати російський газ: подробиці
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Заборона набуде чинності 30 серпня
Міністерство оборони США з 30 серпня заборонить військовим базам у Європі закуповувати та використовувати російські енергоресурси. Відповідні зміни внесли у положення про військові закупівлі.
Повідомлення Пентагону опублікували у п’ятницю, 27 серпня, на сайті Федерального реєстру.
Зміни внесли у додаток до Федерального положення про військові закупівлі (DFARS). У тексті йде мова про те, що для військовим об’єктам США в Європі забороняється укладати контракти на придбання енергоресурсів, які постачаються з РФ.
Пентагон зазначив, що подібні обмеження будуть поширюватися виключно на Європу. При цьому на азіатську територію Туреччини вони не розповсюджуються.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден розпорядився вжити додаткових заходів щодо "певних російських газопроводів". Таким чином американська влада дозволила вводити санкції проти "Північного потоку 2", у разі, якщо той буде загрожувати енергетичній безпеці Європи або України.
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