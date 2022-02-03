Китай не согласился: США ищут тех, кто поможет Европе в случае атаки России

Европейские государства могут остаться без газа

В Белом доме начали поиски государства, которое сможет обеспечить Европу газом, если Россия все же рискнет напасть на Украину. Из-за агрессии Кремля в ЕС не смогут пользоваться российским топливом, поэтому придется искать замену.

Информацию сообщает Bloomberg, ссылаясь на личные источники.

Одна из первых стран, с которой команда Джозефа Байдена вела переговоры насчет вероятных поставок газа, стал Китай. Впрочем, диалог с Пекином закончился ничем.

Также сообщается, что газовый вопрос обсуждался Вашингтоном и с представителями Индии, Японии и Южной Кореи. Чем закончились эти переговоры, пока неизвестно.

Обращение было также направлено к правительствам Египта, Ливии, Нигерии, Катара и в некоторые из газовых компаний Алжира. В этом случае США просили увеличить добычу газа, если Европе придется отказаться от российского топлива.

В первую очередь, Америка надеется, что страны, импортирующие газ, смогут поддержать Европу, если Россия решится на эскалацию конфликта с Украиной. К таким методам приходится прибегать из-за отсутствия значительного объема газовых запасов — в отличие от нефти, к примеру.

В американском издании также отметили, что около 40% газа, которым пользуется Европа, поставляется из России.

Следует напомнить, что в начале 2022 года в России заявили о вероятных проблемах с запуском скандально известного газопровода "Северный поток-2". Более того — появилась информация, будто бы "СП-2" и вовсе не заработает.

"Телеграф" также писал, что похожую информацию озвучивали и в украинском "Нафтогазе".