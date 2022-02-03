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Китай не погодився: США шукають тих, хто допоможе Європі у разі атаки Росії

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Європа на 40% забезпечується газом із Росії Новина оновлена 03 лютого 2022, 11:49
Європа на 40% забезпечується газом із Росії

Європейські держави можуть залишитися без газу

У Білому домі розпочали пошуки держави, яка зможе забезпечити Європу газом, якщо Росія все ж таки ризикне напасти на Україну. Через агресію Кремля в ЄС не зможуть користуватися російським паливом, тож доведеться шукати заміну.

Інформацію повідомляє Bloomberg, посилаючись на особисті джерела.

Однією з перших країн, з якою команда Джозефа Байдена вела переговори щодо можливих постачань газу, став Китай. Втім, діалог із Пекіном закінчився нічим.

Також повідомляється, що газове питання обговорювалося Вашингтоном і з представниками Індії, Японії та Південної Кореї. Чим закінчилися ці переговори, поки невідомо.

Звернення було також направлено до урядів Єгипту, Лівії, Нігерії, Катару та деяких з газових компаній Алжиру. У цьому випадку США просили збільшити видобуток газу, якщо Європі доведеться відмовитись від російського палива.

Насамперед Америка сподівається, що країни, що імпортують газ, зможуть підтримати Європу, якщо Росія наважиться на ескалацію конфлікту з Україною. Таких методів доводиться вдаватися через відсутність значного обсягу газових запасів — на відміну від нафти, наприклад.

В американському виданні також зазначили, що близько 40% газу, яким користується Європа, постачається із Росії.

Слід нагадати, що на початку 2022 року в Росії заявили про ймовірні проблеми із запуском скандально відомого газопроводу "Північний потік-2". До того ж з’явилася інформація, нібито "СП-2" і не запрацює.

"Телеграф" також писав, що подібну інформацію озвучували і в українському "Нафтогазі".

Теги:
#Європа #США #Газ #Китай #Росія
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