Укр

Медведчук фигурирует в громком американском расследовании - NYT

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Виктор Медведчук - фото после задержания Новость обновлена 14 апреля 2022, 10:24
Виктор Медведчук - фото после задержания

Его влияние простирается дальше Украины, считают в газете

Задержанный накануне нардеп Виктор Медведчук фигурирует в американском расследовании вмешательства в выборы в США россией.

Об этом сообщает NYT, отмечая, что задержание Медведчука связано с нарушением условий домашнего ареста.

Дело, по которому Медведчук проходит в Украине связано с торговлей углем с ОРДЛО, но в газете отмечается, что оно связано с "финансовыми и политическими интригами вокруг операций Москвы по оказанию влияния на политику в зарубежных странах".

Неизвестно, будет ли Медведчук допрошен следователями, которые изучают операции влияния рф в других странах. Если Украина обменяет нардепа на пленных и передаст его россии, то Медведчук может оказаться вне досягаемости для тех, кто расследует попытки влияния россии на политику за границей, — пишет издание.

Как Медведчук может быть связан с влиянием на выборы в США

Медведчук близок к российскому президенту владимиру путину не только политически, но и лично — диктатор крестный его дочери. Его связи с политконсультантом Полом Манафортом могут иметь отношение к выборам в США. Еще в 2017 году во время расследования в США российского вмешательство в выборы, имя Медведчука всплыло в контексти близости как к Манафорту, так и к путину, его звонки и сообщения были среди тех, которые изучали в ФБР. Медведчук свою причастность отрицал.

Пока неизвестно, будет ли уголовное расследование в Украине учитывать эти данные или будет сконцентрировано на украинских политических аспектах.

"Телеграф" ранее публиковал детали задержания Медведчука — его хотели переправить через Приднестровье в москву. Отметим, что его супруга Оксана Марченко уже обратилась с просьбой об освобождении медведчука. Украинцы также не остались в стороне и пошутили на тему задержания нардепа.

Теги:
#США #Виктор Медведчук
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