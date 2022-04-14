Медведчук фігурує у гучному американському розслідуванні — NYT

Його вплив тягнеться далі за Україну, вважають у газеті

Затриманий напередодні нардеп Віктор Медведчук фігурує в американському розслідуванні втручання у вибори у США росією.

Про це повідомляє NYT, зазначаючи, що затримання Медведчука пов’язане із порушенням умов домашнього арешту.

Справа, за якою Медведчук проходить в Україні, пов’язана з торгівлею вугіллям з ОРДЛО, але в газеті наголошується, що вона також пов’язана з "фінансовими та політичними інтригами навколо операцій москви з впливу на політику в зарубіжних країнах".

Невідомо, чи Медведчука буде допитано слідчими, які вивчають операції впливу росії в інших країнах. Якщо Україна обміняє нардепа на полонених і віддасть його росії, Медведчук може виявитися поза досяжністю для тих, хто розслідує спроби впливу росії на політику за кордоном, — пише видання.

Як Медведчук може бути пов’язаний із впливом на вибори у США

Медведчук близький до російського президента володимира путіна не тільки політично, а й особисто — диктатор хрещений його доньки. Його зв’язки з політконсультантом Полом Манафортом можуть стосуватися виборів у США. Ще у 2017 році під час розслідування в США російського втручання у вибори ім’я Медведчука спливло в контексті близькості як до Манафорту, так і до путіна, його дзвінки та повідомлення були серед тих, що вивчали у ФБР. Медведчук свою причетність заперечував.

Поки невідомо, чи кримінальне розслідування в Україні враховуватиме ці дані, чи буде сконцентровано на українських політичних аспектах.

"Телеграф" раніше публікував деталі затримання Медведчука — його хотіли переправити через Придністров’я до Москви. Зазначимо, що його дружина Оксана Марченко вже звернулась із проханням про звільнення ведмедчука. Українці також не залишилися осторонь і пожартували на тему затримання нардепа.