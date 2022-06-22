"Выжидающая игра": Байден рассказал, "устанет" ли мир от Украины

В США допускают, что россия перейдет к тактике выжидания

Президент США Джо Байден ответил на заявление премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что в мире может появиться "усталость" от темы российского вторжения в Украину.

Как сообщает Bloomberg, глава Белого дома заявил, что не видит поводов предполагать, что мир "устанет" и прекратит поддержку Украины, а сам он этого не боится.

"В какой-то момент это будет своего рода выжидающая игра – что россияне могут выдержать, и что Европа будет готова выдержать", — отметил он.

Байден также подчеркнул, что намерен обсудить с европейскими лидерами этот вопрос во время саммита НАТО в Мадриде, который состоится уже на следующей неделе.

Напомним, ранее Джонсон во время разговора с членами правительства Британии заявил, что опасается того, что глобальные проблемы вроде инфляции приведут к тому, что тема российского вторжения в Украину уйдет из центра внимания мирового сообщества, а некоторые страны пойдут на уступки диктатору владимиру путину. В связи с этим он призвал не допустить подобного развития событий.

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Стоит отметить, что в самой россии готовятся к длительной войне против Украины. Так недавно спикер путина дмитрий песков в интервью американским СМИ заявил, что "кризис" в Украине затянется надолго, а доверие между россией и Западом утеряно навсегда.