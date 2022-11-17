Водитель выехал на встречную полосу и двигался с большой скоростью.

Масштабная ДТП с пострадавшими случилась в Калифорнии 16 ноября, в тот же день, когда на трассе Одесса-Рени произошло столкновение двух грузовиков. Об этом сообщает издание Dailymail.com. Внедорожник на полной скорости въехал в колонну полицейских курсантов, в результате чего 25 человек получили ранения.

Согласно информации, опубликованной в издании, ДТП случилось в Уиттиере, штат Калифорния. За рулем машины находился 22-летний автолюбитель из Лос-Анджелеса. Выехав на встречную полосу автомобиль влетел в колонну курсантов, которые утром вышли на пробежку. В результате случившегося целых 25 полицейских новобранцев получили ранения. Предлагаем видео момента с места аварии:

"По меньшей мере пятеро в настоящее время находятся в критическом состоянии, четверо других сообщают о более умеренных травмах и более десятка с легкими травмами. Один пострадавший в настоящее время находится на искусственной вентиляции легких в местной больнице, другие потеряли конечности или получили черепно-мозговые травмы", — сообщается на страницах американского издания.

ДТП в Калифорнии с пострадавшими

Виновник тоже поранился и пытался скрыться с места преступления, однако полицейские не позволили ему это сделать. Молодого человека задержали на месте.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, был ли наезд на курсантов преднамеренным. Также пока неясно, находился ли виновник в состоянии алкогольного опьянения.

Курсанты получили ранения и травмы

Виновника ДТП задержали на месте

Ранее сообщалось, что один из главных коллаборантов кирилл стремоусов внезапно погиб в аварии.