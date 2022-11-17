Десятки постраждалих: позашляховик в’їхав у натовп майбутніх копів у США (відео моменту)

Водій виїхав на зустрічну смугу та рухався з великою швидкістю.

Масштабна ДТП із постраждалими трапилася в Каліфорнії 16 листопада, того ж дня, коли на трасі Одеса-Рені сталося зіткнення двох вантажівок. Про це повідомляє видання Dailymail.com. Позашляховик на повній швидкості в’їхав в колону поліцейських курсантів, внаслідок чого 25 людей отримали поранення.

Згідно з інформацією, опублікованою у виданні, ДТП сталосяу Уіттієрі, штат Каліфорнія. За кермом машини знаходився 22-річний автолюбитель із Лос-Анджелеса. Виїхавши на зустрічну смугу, автомобіль влетів у колону курсантів, які вранці вийшли на пробіжку. У результаті 25 поліцейських новобранців отримали поранення.

Пропонуємо відео моменту з місця події:

"Щонайменше п’ятеро наразі перебувають у критичному стані, четверо інших повідомляють про більш помірні травми та більше десятка з легкими травмами. Один постраждалий наразі перебуває на штучній вентиляції легень у місцевій лікарні, інші втратили кінцівки або отримали черепно-мозкові травми ", — Повідомляється на сторінках американського видання.

ДТП у Каліфорнії з постраждалими

Винуватець теж поранився і намагався втекти з місця злочину, проте поліцейські не дозволили йому це зробити. Чоловіка затримали на місці.

Співробітники правоохоронних органів з’ясовують, чи наїзд на курсантів був навмисним. Також поки що неясно, чи перебував винуватець ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Курсанти отримали поранення та травми

Винуватця ДТП затримали на місці

Раніше повідомлялося, що один із головних колаборантів кирилл стремоусів раптово загинув в аварії.