Американские чиновники отмечают, что запасы вооружения даже в Штатах не могут быть бесконечными

Благодаря регулярной военной помощи американских партнеров ВСУ отчаянно борются с российскими оккупантами за каждый населенный пункт. Однако некоторые чиновники из США уже начали бить тревогу насчет значительного уменьшения отдельных видов высокотехнологичного оружия, которое Украина получает регулярно с момента полномасштабного вторжения рф.

Как сообщает CNN, ссылаясь сразу на три авторитетных источника, пожелавшие сохранить анонимность, некоторое вооружение из имеющихся у Штатов запасов уже может заканчиваться. Это зависит не только от регулярной нагрузки, которую получает эта сфера, но и возможности американцев воспроизводить новые единицы оружия в весьма короткий срок.

Некоторые приближенные к американским властям чиновники отмечают: есть некое "конечное количество" избыточных запасов, которые Соединенные Штаты в целом могут "подарить" Украине.

Речь идет не о всей военной помощи, а лишь о некоторых ее видах: это 155-миллиметровые боеприпасы для артиллерийских установок, ПЗРК Stinger, ракеты типов HARM, GMLRS, а также переносные противотанковые ракеты Javelin. При этом подчеркивается, что Штаты все же предприняли отдельные шаги, которые способны увеличить количество производимых ими систем.

"Впервые за два десятилетия США не принимают непосредственного участия в конфликте после ухода из Афганистана и перехода к консультативной роли в Ираке. Без необходимости производить оружие и боеприпасы для войны США не производили количество материалов, необходимое для поддержания продолжительного, высокоинтенсивного конфликта", — пишут журналисты CNN.

Следует подчеркнуть, что даже при такой ситуации провластные американцы уверяют: собственную боеготовность их страна никогда не подвергнет риску, поэтому поставка любого оружия изначально тщательно анализируется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина по-прежнему рассчитывает на получение важных американских беспилотников Gray Eagle. В Вашингтоне этот вопрос еще обсуждается.

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