"Убил людей, а затем вышиб себе мозги": в США менеджер супермаркета устроил массовый расстрел (видео)

Мотивы нападающего полицейские пока не выяснили

Не успели утихнуть взрывы в столице Израиля, как из Соединенных Штатов пришли очередные трагические новости. В городе Чесапик (штат Вирджиния) взрослый мужчина открыл стрельбу внутри популярного супермаркета Walmart. Погибло не менее десяти человек, также некоторые получили ранения. Стрелок, по утверждениям очевидцев, после кровавой расправы пустили себе пулю в висок.

Информацию сообщают BBC и DailyMail, передает "Телеграф". Большинство информации, которая попала в сеть, изначально была распространена либо полицией, либо очевидцами трагедии.

Так, по имеющимся данным, стрелком мог стать один из менеджеров магазина. Как рассказал один из его подчиненных, он уцелел лишь чудом — разминулся со стрелком, выйдя из комнаты отдыха на улицу. Инцидент произошел около 22:12 по местному времени.

"Это был менеджер. Один из менеджеров. Он вышиб себе мозги и все такое. Он убил девушку там, зашел и начал стрелять. Мне очень жаль пострадавших", — рассказал перепуганный парень.

Полиция не подтвердила, что стрелок погиб от огнестрельного ранения, хотя и сообщила, что нападающий ликвидирован. При это сами правоохранители не открывали стрельбу на поражение. К слову, мотивы стрелка пока неизвестны.

Место преступления оперативно окружила полиция

На данный момент сообщается о не менее 10 погибших людях. Также есть и другие пострадавшие, минимум пятеро находятся в главном травматологическом медцентре региона — Sentara Norfolk General Hospital. Однако в целом сообщалось, что под чесапикский Welmart поздним вечером прибыло не менее 40 машин "скорой помощи".

Ведется расследование. Компания Walmart пообещала всячески содействовать полиции в связи с трагедией.

Ранее "Телеграф" рассказывал подробности кровавого теракта в турецком Стамбуле, во время которого погибло не менее 11 человек. Чуть позже в сети появились фото и видео с места задержания подозреваемых в организации взрыва.