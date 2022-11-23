"Убив людей, а потім вибив собі мізки": у США менеджер супермаркету влаштував масовий розстріл (відео)

Мотиви нападаючого поліцейські поки не з’ясували

Не встигли вщухнути вибухи у столиці Ізраїлю, як зі Сполучених Штатів прийшли чергові трагічні новини. У місті Чесапік (штат Вірджинія) дорослий чоловік відкрив стрілянину всередині популярного супермаркету Walmart. Загинуло щонайменше десять людей, також деякі отримали поранення. Стрілець, за твердженнями очевидців, після кривавої розправи пустили собі кулю у скроню.

Інформацію повідомляють BBC та DailyMail, передає "Телеграф". Більшість інформації, що потрапила до мережі, спочатку була поширена або поліцією, або очевидцями трагедії.

Так, за наявними даними, стрільцем міг стати один із менеджерів магазину. Як розповів один із його підлеглих, він уцілів лише дивом — розминувся зі стрільцем, вийшовши з кімнати відпочинку надвір. Інцидент стався близько 22:12 за місцевим часом.

"Це був менеджер. Один з менеджерів. Він вибив собі мізки і таке інше. Він убив дівчину там, зайшов і почав стріляти. Мені дуже шкода постраждалих", — розповів переляканий хлопець.

Поліція не підтвердила, що стрілець загинув від вогнепального поранення, хоч і повідомила, що нападника ліквідовано. При цьому самі правоохоронці не стріляли. До слова, мотиви стрілка поки невідомі.

Місце злочину оперативно оточила поліція

Наразі повідомляється про щонайменше 10 загиблих людей. Також є й інші постраждалі, щонайменше п’ятеро перебувають у головному травматологічному медичному центрі регіону — Sentara Norfolk General Hospital. Проте загалом повідомлялося, що під чесапіцький Welmart пізно ввечері прибуло щонайменше 40 машин "швидкої допомоги".

Ведеться розслідування. Компанія Walmart пообіцяла всіляко сприяти поліції через трагедію.

Раніше "Телеграф" розповідав подробиці кривавого теракту в турецькому Стамбулі, під час якого загинуло щонайменше 11 людей. Трохи пізніше у мережі з’явилися фото та відео з місця затримання підозрюваних в організації вибуху.