У Байдена нашли рак: врач рассказал подробности

Байден будет наблюдаться у профильного врача

Американский президент Джо Байден в феврале приехал в Киев накануне годовщины российского вторжения. За несколько дней перед этим он прошел медицинский осмотр на предмет пригодности к исполнению обязанностей и наличие симптомов постковидного состояния. Президента признали годным. Однако во время медицинских процедур ему также удалили новообразование с груди. Это был рак — показала биопсия.

Об этом стало известно из письма врача Белого дома Кевина О’Коннора. Он сообщил о том, что это была базальноклеточная карцинома — распространенный вид рака кожи. Всю ткань повреждения у 80-летнего президента США удалили успешно.

Этот вид рака обычно не дает метастазов и не распространяется. Место биопсии зажило и не требует лечения, однако Байден будет продолжать наблюдаться у дерматолога в рамках комплексного медицинского надзора. Ожидается, что Байден будет баллотироваться на новый президентский срок, хотя об этом не объявлялось официально.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Германия и США обсудили дальнейшую поддержку Украины. Для этого немецкий канцлер приехал в Белый дом.