У Байдена знайшли рак: лікар розповів подробиці

Байден спостерігатиметься у профільного лікаря

Американський президент Джо Байден у лютому приїхав до Києва напередодні річниці російського вторгнення. За кілька днів перед цим він пройшов медичний огляд щодо придатності до виконання обов’язків та наявність симптомів постковідного стану. Президента визнали придатним. Однак під час медичних процедур йому також видалили новоутворення з грудей. То був рак — показала біопсія.

Про це стало відомо з листа лікаря Білого дому Кевіна О’Коннора. Він повідомив, що це була базальноклітинна карцинома — поширений вид раку шкіри. Усю тканину пошкодження у 80-річного президента США видалили успішно.

Цей вид раку зазвичай не дає метастазів та не поширюється. Місце біопсії загоїлося і не потребує лікування, проте Байден продовжуватиме спостерігатися у дерматолога в рамках комплексного медичного нагляду. Очікується, що Байден балотуватиметься на новий президентський термін, хоча про це не оголошувалося офіційно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Німеччина та США обговорили подальшу підтримку України. Для цього німецький канцлер приїхав до Білого дому.