Союзники США растеряны из-за "слива" секретных документов: к Вашингтону обратились с просьбами

США теперь сомневаются в успешности украинского контрнаступления

После утечки секретных документов Пентагона и разведки американские высокопоставленные чиновники делают все возможное, чтобы успокоить коллег из Европы, Ближнего Востока, а также Украины.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет издание Politico. По словам одного из собеседников, представители разведывательного союза "Пять глаз", в который входят Штаты, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, обратились к Вашингтону с призывом о проведении брифингов. Все запросы были направлены в офис руководителя Национальной разведки, ЦРУ и ФБР, однако ни один из них ответ пока не получил.

В свою очередь высокопоставленные чиновники из Лондона, Брюсселя, Берлина, Дубая и Киева пытались узнать у Вашингтона, каким образом секретные данные оказались в интернете и кто ответственен за их "слив". Не менее важным вопросом стали и действия Штатов по удалению этих данных из свободного доступа, а также дальнейшие планы партнеров по недопущению подобных ситуаций в будущем.

В своем ответе 10 апреля американские чиновники проинформировали союзников, что Белый дом начал свое расследование и что в администрации президента Джо Байдена пытаются оценить объемы утечки.

В то же время, украинская сторона уже давно обеспокоена тем, что те данные, которыми она делится со Штатами, попадает в открытые источники.

"Этот случай показал, что украинцы были абсолютно правы в этом отношении. Американцы теперь должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать убытки", — объяснил источник среди европейских чиновников.

Издание отмечает, что соответствующая история спровоцировала появление кризиса в отношениях Штатов и их союзников, ведь пока неизвестно, каким образом Вашингтон будет исправлять один из крупнейших публичных своих провалов.

"Способ утечки и содержание очень необычны. Я не могу вспомнить, когда была бы такая утечка и такой широкий спектр достоверных данных, которые были просто выложены в соцсети, а не как файлы Сноудена, которые сначала были проанализированы группой журналистов", — говорит бывший аналитик американской разведки.

Другой американский чиновник сообщил журналистам, что обсуждение того, как в дальнейшем Штаты пытаются справиться со сложившейся ситуацией, происходят исключительно на самом высоком уровне правительства. Пока решение найдено не было.

"Я не имею никакого представления о плане. Я сам хотел бы знать, как мы будем действовать", – объяснил он.

Между тем собеседник издания из украинского парламента заявил, что утечка "не рассматривается здесь как большая проблема".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сеть были слиты секретные военные документы, в которых говорилось о планах Соединенных Штатов и НАТО по войне в Украине, а также дальнейшему контрнаступлению Вооруженных сил.