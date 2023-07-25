Его удерживали в рф, а после освобождения поехал воевать за Украину: на фронте ранен американский ветеран

В Вашингтоне говорят, что бывший военный не представлял интересы США

Ветеран морской пехоты США Тревор Рид, которого в апреле прошлого года выпустили по обмену из российской тюрьмы, получил ранение в Украине.

Как информирует Associated Press, информацию об этом подтвердили в Государственном департаменте США.

Отмечается, что Рид получил ранение несколько недель назад и сейчас пребывает в Германии, куда его отправили на лечение. Представитель Госдепа не стал говорить, где именно бывший морпех получил ранение, но отметил, что он не занимался никакой деятельностью от имени США.

Вместе с тем, в Вашингтоне говорят, что решение Рида усложняет возвращение на родину еще двоих узников кремлевского режима — репортера Эвана Гершковича и морпеха Пола Вилана.

Рид был арестован в Москве в 2019 году по обвинению в том, что он якобы напал на российского правоохранителя за что был приговорен к 9 годам тюремного заключения.

В апреле 2022 года его обменяли на Константина Ярошенко, который в США отбывал 20-летний срок за торговлю кокаином и контрабанду наркотиков.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года в россии задержали репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ объявила, что он является американским шпионом и намерена посадить его за решетку на срок от 10 до 20 лет.