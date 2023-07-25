Його утримували в росії, а після звільнення поїхав воювати за Україну: на фронті поранено американського ветерана

У Вашингтоні кажуть, що колишній військовий не представляв інтересів США

Ветеран морської піхоти США Тревор Рід, якого у квітні минулого року випустили по обміну з російської в’язниці, отримав поранення в Україні.

Як інформує Associated Press, інформацію про це підтвердили у Державному департаменті США.

Зазначається, що Рід зазнав поранення кілька тижнів тому і зараз перебуває в Німеччині, куди його відправили на лікування. Представник Держдепу не сказав, де саме колишній морпіх отримав поранення, але зазначив, що він не займався жодною діяльністю від імені США.

Водночас у Вашингтоні кажуть, що рішення Ріда ускладнює повернення на батьківщину ще двох в’язнів кремлівського режиму – репортера Евана Гершковича та морпіха Пола Вілана.

Рід був заарештований у Москві в 2019 році за звинуваченням у тому, що він нібито напав на російського правоохоронця, за що був засуджений до 9 років ув’язнення.

У квітні 2022 року його обміняли на Костянтина Ярошенка, який у США відбував 20-річний термін за торгівлю кокаїном та контрабанду наркотиків.

Як повідомлялося раніше, у березні 2023 року у росії затримали репортера Wall Street Journal Евана Гершковича. ФСБ оголосила, що він є американським шпигуном і має намір посадити його за ґрати на термін від 10 до 20 років.