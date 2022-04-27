США та росія провели обмін ув’язненими: студента поміняли на льотчика-контрабандиста

Після "тривалого переговорного процесу" сторони таки домовилися у цьому питанні

У середу, 27 квітня, на 63-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну росія провела обмін ув’язненими з США.

Про це повідомляє офіційний представник МЗС рф Марія Захарова на своєму telegram-каналі.

"В результаті тривалого переговорного процесу 27 квітня 2022 року відбувся обмін раніше засудженого в Російській Федерації громадянина США Тревора Рауді Ріда на російського громадянина Костянтина Ярошенка, якого американським судом у 2010 р. було засуджено до 20 років позбавлення волі", — написала Захарова.

Нагадаємо, студента з Техасу Тревора Рауді Ріда було засуджено в 2020 році в Москві на 9 років позбавлення волі. У серпні 2019 року він напав на поліцейських, яких викликали мешканці будинку на Ленінградському шосе, щоб утихомирити нетверезого Ріда, який посварився з кількома жінками. Дорогою до відділу у службовому автомобілі він порвав обмундирування водієві та вдарив іншого поліцейського.

Костянтина Ярошенка було ув’язнено за рішенням американського суду у 2011 році. Йому звинувачували у змові з метою контрабанди наркотиків та засудили на 20 років. У США його доставили з Ліберії, там його заарештували 28 травня 2010 року.

Раніше повідомлялося, що у росії закрили питання з обміном Віктора Медведчука на полонених українців.

Нагадаємо, 21 квітня Україна та росія провели черговий раунд обміну полоненими.