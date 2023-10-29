Кровавый Хэллоуин: по США прокатилась волна насилия, много убитых и пострадавших (видео)

Стрельбу слышали в нескольких городах по всей стране

Не успели США отойти от массовой стрельбы в городе Льюистон (штат Мэн), как похожие случаи произошли еще в ряде штатов в разных уголках страны.

Как пишут западные СМИ стрельба была слышна во Флориде, Техасе, Иллинойсе, Индиане, Огайо и Массачусетсе, в части случаев жертвами стрелков стали люди, которые пришли на вечеринки по случаю Хэллоуина.

Как сообщает AP, первый случай произошел в Ибор-Сити во Флориде. Отмечается, что ближе к утру после закрытия ночных клубов сотни людей продолжили гулять на улицах, пока неизвестно были ли стрелки среди этих людей, но известно, что одного из них задержали, а еще одного ищут. Два человека погибло, среди них есть несовершеннолетний. Еще по меньшей мере 21 получил ранения.

Второй эпизод произошел в Чикаго, штат Иллинойс. Там во время вечеринки в честь Хэллоуина огнестрельные ранения получили 15 человек, двое из них — в критическом состоянии. Подозреваемый попытался скрыться с места происшествия, но был задержан, сообщает ABC.

Также стрельба произошла на парковке Вустерского государственного университета в Массачусетсе. Один человек погиб, еще один — ранен.

Третья стрельба случилась в Мэнсфилде, штат Огайо. Там четыре человека госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии. Еще двое погибли на месте, оба — несовершеннолетние.

Издание NBC также информирует, что в Тексаркане, штат Техас, двое мужчин повздорили на вечеринке и взялись за оружие. Из-за этого погибли три человека, а еще трое были госпитализированы.

"Судя по всему, все началось с того, что между двумя мужчинами на вечеринке вспыхнула драка. В какой-то момент во время этой драки по меньшей мере двое мужчин достали винтовки и начали стрелять", — сообщила полиция.

Поиски 20-летнего подозреваемого продолжаются.

Еще одна стрельба на вечеринке произошла в Индианаполисе, штат Индиана. Там во время стрельбы в толпе погибла женщина и еще восемь человек получили ранения. Всем пострадавшим от 16 до 22 лет. Полицейские задержали нескольких человек, а с места происшествия было изъято несколько единиц оружия.

Как сообщалось ранее, в бельгийской столице Брюсселе вечером 16 октября неизвестный с автоматическим оружием застрелил двух человек посреди улицы. Найти его удалось лишь ближе к утру, во время задержания завязалась перестрелка во время которой злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью.