Кривавий Хелловін: США прокотилася хвиля насильства, багато вбитих і постраждалих (відео)

Стрілянину чули в кількох містах по всій країні

Не встигли США відійти від масової стрілянини в місті Льюїстон (штат Мен), як схожі випадки сталися ще в ряді штатів у різних куточках країни.

Як пишуть західні ЗМІ, стрілянина була чутна у Флориді, Техасі, Іллінойсі, Індіані, Огайо та Массачусетсі, в частині випадків жертвами стрільців стали люди, які прийшли на вечірки з нагоди Хелловіна.

Як повідомляє AP, перший випадок стався в Ібор-Сіті у Флориді. Зазначається, що ближче до ранку після закриття нічних клубів сотні людей продовжили гуляти на вулицях, поки невідомо, чи були стрільці серед цих людей, але відомо, що одного з них затримали, а ще одного шукають. Двоє людей загинуло, серед них є неповнолітній. Ще щонайменше 21 людина отримали поранення.

Другий епізод стався у Чикаго, штат Іллінойс. Там під час вечірки на честь Хелловіна вогнепальні поранення отримали 15 людей, двоє з них у критичному стані. Підозрюваний спробував втекти з місця події, але його затримали, повідомляє ABC.

Також стрілянина сталася на паркуванні Вустерського державного університету у Массачусетсі. Одна людина загинула, ще одна — поранена.

Третя стрілянина сталася в Менсфілді, штат Огайо. Там четверо людей госпіталізовано у вкрай тяжкому стані. Ще двоє загинули на місці, обидва — неповнолітні.

Видання NBC також інформує, що в Тексаркані, штат Техас, двоє чоловіків посварилися на вечірці та взялися за зброю. Через це загинули троє людей, а ще трьох було госпіталізовано.

"Зважаючи на все, все почалося з того, що між двома чоловіками на вечірці спалахнула бійка. У якийсь момент під час цієї бійки щонайменше двоє чоловіків дістали гвинтівки й почали стріляти", — повідомила поліція.

Пошуки 20-річного підозрюваного продовжуються.

Ще одна стрілянина на вечірці відбулася в Індіанаполісі, штат Індіана. Там під час стрілянини в натовпі загинула жінка і ще вісім людей отримали поранення. Усім постраждалим від 16 до 22 років. Поліцейські затримали кількох людей, а з місця події було вилучено кілька одиниць зброї.

Як повідомлялося раніше, у бельгійській столиці Брюсселі ввечері 16 жовтня невідомий з автоматичною зброєю застрелив двох людей посеред вулиці. Знайти його вдалося лише ближче до ранку, під час затримання почалася перестрілка, під час якої зловмисник отримав поранення, несумісні з життям.