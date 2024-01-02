Не теракт: в США сказали, из-за чего были взрывы в Нью-Йорке

Обошлось без пострадавших

Серия "взрывов", которую слышали жители острова Рузвельта и района Квинс в Нью-Йорке (США), оказалась не терактом, как это предполагалось ранее, а землетрясением.

Как пишет местное подразделение ABC, такую информацию обнародовала геологическая служба США. Сообщения поступили в 5:45 утра, примерно в то же время, когда и начали поступать сообщения о взрыве на острове.

Официально сообщили о землетрясении магнитудой в 1,7 балла, которое произошло около 5:45 по местному времени (12:45 по Киеву), после чего в затронутых районах пропало электричество.

Хотя сообщения о пострадавших не поступало, но люди были напуганы внезапной тряской домов и выходом лифтов из строя.

"Это было похоже на взрыв, звук был такой, словно взорвалась бомба. Здание тряслось, это разбудило нас. Мы позвонили вниз, и там сказали, что это произошло сразу в четырех домах", — сказал один из жителей.

Экстренные службы к настоящему времени завершили осмотр зданий и не обнаружили в них признаков нарушения целостности. В целом же издание отмечает, что землетрясения в этом районе редки, но все же случаются. В последний раз его фиксировали в мае 2023 года.

Как сообщалось ранее, землетрясение в 7,5 балла произошло в японской префектуре Исикава, согласно последним данным число жертв возросло до 30 человек.