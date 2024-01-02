Не теракт: у США сказали, через що були вибухи у Нью-Йорку

Обійшлося без постраждалих

Серія "вибухів", яку чули мешканці острова Рузвельта та району Квінс в Нью-Йорку (США), виявилася не терактом, як це передбачалося раніше, а землетрусом.

Як пише місцевий підрозділ ABC, таку інформацію оприлюднила геологічна служба США. Повідомлення надійшли о 5:45 ранку, приблизно в той же час, коли почали надходити повідомлення про вибух на острові.

Офіційно повідомили про землетрус магнітудою в 1,7 бала, який стався близько 5:45 за місцевим часом (12:45 за Києвом), після чого в районах зникла електрика.

Хоча повідомлення про постраждалих не надходило, але люди були налякані раптовою тряскою будинків та виходом з ладу ліфта.

"Це було схоже на вибух, звук був такий, наче вибухнула бомба. Будівля тряслася, це розбудило нас. Ми зателефонували вниз, і там сказали, що це сталося одразу у чотирьох будинках", — сказав один із мешканців.

Екстрені служби досі завершили огляд будівель і не виявили в них ознак порушення цілісності. Загалом видання зазначає, що землетруси в цьому районі рідкісні, але все ж таки трапляються. Востаннє його фіксували у травні 2023 року.

Як повідомлялося раніше, землетрус у 7,5 бала стався в японській префектурі Ісікава, згідно з останніми даними кількість жертв зросла до 30 осіб.