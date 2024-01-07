Взрывы, вспышки и разрушения: в США по городу пронесся торнадо (видео)

Смертоносный вихрь попал на камеры очевидцев

На город Форт-Лодердейл (США, штат Флорида) с населением более 100 тысяч человек обрушился торнадо. Он бушевал прямо на улицах населенного пункта, разрушая все на своем пути.

Об этом пишут местные СМИ. Сам смертоносный вихрь попал на камеры очевидцев.

По данным журналистов, стихия повредила линии электропередачи и пришвартованные к побережью лодки и яхты. Впрочем, несмотря на мощь природного явления, к счастью, никто не пострадал.

На кадрах из сети видно, как под вихрем происходят взрывы, после которых в городе на время гаснет свет. На какие-то секунды вихрь и вовсе становится огненным. Позже торнадо с кружащимися вокруг него обломками города промчал над водой прямо по пришвартованным яхтам.

Как пишет New York Post, власти считают, что для такого явления ущерб в городе был "минимальным".

Напомним, ранее мы писали о том, что по США прокатился мощный шторм с торнадо, который принес смерти и разрушения. На видео, опубликованных в социальных сетях, видны перевернутые автомобили, вырванные с корнем деревья и колоссальные повреждения инфраструктуры.