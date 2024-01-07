Вибухи, спалахи та руйнування: у США по місту пронісся торнадо (відео)

Смертоносний вихор потрапив на камери очевидців

На місто Форт-Лодердейл (США, штат Флорида) з населенням понад 100 тисяч людей обрушилося торнадо. Він вирував прямо на вулицях населеного пункту, руйнуючи все на своєму шляху.

Про це пишуть місцеві ЗМІ. Сам смертоносний вихор потрапив на камери очевидців.

За даними журналістів, стихія пошкодила лінії електропередачі та пришвартовані до узбережжя човни та яхти. Втім, незважаючи на міць природного явища, на щастя, ніхто не постраждав.

На кадрах із мережі видно, як під вихором відбуваються вибухи, після яких у місті на якийсь час гасне світло. На якісь секунди вихор зовсім стає вогненним. Пізніше торнадо з уламками міста, що кружляли навколо нього, промчав над водою прямо по пришвартованих яхтах.

Як пише New York Post, влада вважає, що для такого явища збитки в місті були "мінімальними".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США прокотився потужний шторм з торнадо, який приніс смерті та руйнації. На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно перевернуті автомобілі, вирвані з коренем дерева та колосальні пошкодження інфраструктури.