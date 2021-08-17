В Украине большинство смертей от коронавируса приходится на граждан в возрасте 60+

В Минздраве призывают вакцинироваться от COVID-19

В Украине на фоне роста количества больных коронавирусом стало известно, что более 80% всех умерших от болезни — это люди старше 60 лет.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 14 августа 2021 в нашей стране было зафиксировано 53 255 летальных случая от COVID-19, из них 43 566 человек были в возрасте 60+.

Кроме того, доля умерших граждан в возрасте 60-69 лет составила 29% (15 533 человека), а людей старше 70 лет — 52% (28 033).

"Это еще одно свидетельство того, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска коронавирусной болезни. Причем чем старше человек, тем выше этот риск", — отметили в Минздраве.

При этом министерство отмечает, что единственный способ защиты от коронавируса — это вакцинация. А все вакцины, которые используются в Украине, прошли проверку и одобрены ВОЗ.

Как сообщал "Телеграф", коронавирус накрыл детский лагерь "Молодая гвардия" в Одессе. Там произошла массовая вспышка болезни, в результате чего заболели 42 человека — как дети, так и воспитатели. Ожидается, что количество больных может вырасти, поскольку часть результатов еще не поступила.