Укр

В Украине большинство смертей от коронавируса приходится на граждан в возрасте 60+

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
57
В Украине большинство смертей от коронавируса приходится на граждан в возрасте 60+ Новость обновлена 17 августа 2021, 20:19
Иллюстративное фото вакцинации

В Минздраве призывают вакцинироваться от COVID-19

В Украине на фоне роста количества больных коронавирусом стало известно, что более 80% всех умерших от болезни — это люди старше 60 лет.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 14 августа 2021 в нашей стране было зафиксировано 53 255 летальных случая от COVID-19, из них 43 566 человек были в возрасте 60+.

Кроме того, доля умерших граждан в возрасте 60-69 лет составила 29% (15 533 человека), а людей старше 70 лет — 52% (28 033).

"Это еще одно свидетельство того, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска коронавирусной болезни. Причем чем старше человек, тем выше этот риск", — отметили в Минздраве.

При этом министерство отмечает, что единственный способ защиты от коронавируса — это вакцинация. А все вакцины, которые используются в Украине, прошли проверку и одобрены ВОЗ.

Как сообщал "Телеграф", коронавирус накрыл детский лагерь "Молодая гвардия" в Одессе. Там произошла массовая вспышка болезни, в результате чего заболели 42 человека — как дети, так и воспитатели. Ожидается, что количество больных может вырасти, поскольку часть результатов еще не поступила.

"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Общество
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Категория
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
Дата публикации
Категория
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Дата публикации
Категория
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет