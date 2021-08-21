Психолог Анна Просветова рассказала, растет ли уровень агрессии в современном обществе

Недавно в сети обсуждали историю с избиением танцора из шоу-балета певицы Нади Дорофеевой. Видео активно комментируют, возмущаясь, как едва ли не на пустом месте человек "взорвался" и пустил в ход кулаки. До этого агрессивным поведением отличился украинский актер Денис Фединчик, однако позже извинился за свой поступок. О том, как часто можно наблюдать агрессивные нападки между водителями и пешеходами, в общественном транспорте, не стоит и говорить. Почему в нашем обществе так много агрессии и как вести себя с агрессивными людьми? "Телеграф" узнал ответы у психолога, медиатора Анны Просветовой.

По ее словам, уровень агрессии в нашем обществе всегда был запредельно высоким и интенсивным. Люди постоянно проявляли нетерпение, нетолерантность, отсутствие культуры и уважения к окружающим, агрессивно реагировали на тех, кто "не так" выглядит или что-то "не то" сказал.

"У нас в практике, в нашем обществе, было нормальным: "Не могу договориться — двину в моду", "Он мне не нравится, значит я тогда считаю, что имею право поднять на него руку". Это, к сожалению, норма нашего сообщества, — рассказывает Просветова. — Просто мы сейчас стали больше обращать внимания на такие факты, потому что социальные сети и доступность медиа позволяют нам сразу же становиться проводниками этой информации".

Действительно, видео с инцидентами на улице или в каком-то заведении моментально попадают в сеть и вызывают резонанс. Психолог положительно оценивает то, что общество стало больше обращать внимание на акты агрессии, как что-то из ряда вон выходящее. По ее словам, мы начинаем осознавать проблему. Тогда как несколько лет назад, когда не было столько возможностей делиться данными, было лишь понимание того, что люди живут в тотальной агрессии, но обсуждать это не считали нужным.

Психолог Анна Просветова. Фото: facebook.com

"Растет ли уровень агрессии? Нет. Растет уровень привлечения внимания к этим фактам. И это уже хороший знак", — отмечает Просветова.

Что ведет к агрессии в социуме

Психолог, говоря о том, чем вызвана агрессия в обществе, акцентирует внимание на нашем культурном, ментальном, психологическом бэкграунде. Даже если заглянуть в относительно недалекое советское прошлое, то агрессия не считалась там чем-то запредельным. Тот же орущий начальник воспринимался нормально. А избиение детей в "воспитательных целях" по наследству от советских методов перешло во многие семьи и считается нормой. В этой связи стоит говорить и об истинно "мужских" способах выяснения отношения: с глазу на глаз, кулак на кулак. Все это культивировалось годами, десятилетиями, веками. В результате чего некорректно воспитанные взрослые, которые привыкли устанавливать свои рамки через агрессию и насилие, в подобном ключе воспитывают своих детей в наше время.

Как семейный психолог Просветова отмечает, что многие родители жалуются на крайнюю агрессивность детей, сетуя на соцсети, компьютерные игры и "ютубы". При этом сами родители, говорит эксперт, забывают включить в это уравнение такую составляющую, как агрессия и насилие в семье.

"Все готовы спихивать детскую, подростковую агрессию на компьютерные игры, но забывают упомянуть, что с трех лет шлепают по попе детей, воспитывают их насильственными методами. Именно поэтому дети, возможно, и проявляют агрессию", — поясняет психолог.

"Воспитательный" момент. Иллюстративное фото

Агрессия в обществе чревата тем, что мы опять "сваливаемся" в пещерный строй. Однако, подчеркивает Просветова, ряд законодательных процессов могут постепенно привести нас к тому, что, по крайней мере, в социально открытом пространстве проявления агрессии прекратятся.

Что делать с агрессивной энергией

Как пояснила эксперт, агрессия, гнев, злость – нормальные человеческие эмоции, которые должны быть в арсенале эмоционального набора у всякого психически здорового человека. Вот если человек никогда не испытывает подобных эмоций, можно задуматься о патологии. Когда психологи говорят о том, что агрессии нужно давать выход, они правы. Но тут есть нюансы.

"Люди подхватывают эти слова и начинают трактовать в свою пользу, как оправдание собственной эмоциональной несдержанности. Вот, мол, даже психологи говорят, что нужно направлять куда-то свою агрессию, давать ей выход – я и даю выход. Конечно же, это некорректное передергивание", — говорит Просветова.

Она отмечает, что важно понимать, когда ты сердишься, на что именно, и как можешь проявить свою злость, не навредив при этом окружающим.

"Нужно ли давать выход агрессии, злости, гневу? Да, безусловно, нужно. Можно ли это делать так бездумно, уничтожив психологически, а иногда физически, близких тебе людей или тех, кто попался под руку? Нет, конечно же, нельзя", — разъяснила психолог.

Эксперт рекомендует учиться отслеживать свою агрессию, предотвращая серьёзные вспышки гнева. Так как гнев – это уже пиковая эмоциональная реакция. Все начинается с легкого недовольства, раздражения, потом нарастает до напряжения, тревожности, злости и гнева, а затем уже наступает неконтролируемая ярость. То есть, подчеркивает Просветова, важно не запустить маятник раздражения и нервозности, чтобы не довести ситуацию до ярости, разрушающей все на своем пути.

Что такое пассивная агрессия

Как объяснила психолог, пассивная агрессия – вид психологического насилия, когда человек не проявляет физическую либо другие виды агрессии напрямую. Человек не кричит о своей ненависти, не угрожает и не переходит к прямым действиям, а испытывает некое раздражение, претензию, недовольство, проявляя их в закамуфлированной форме.

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К примеру, человек ждет помощи, но вслух об этом не говорит. Если ему никто не помогает, то обижается на близких или окружение, которое не увидело его потребности в помощи и не помогло. Через едкие комментарии обиженные пытается выразить свои эмоции: "А вот могли бы и подумать о соседке", "Можно было бы и понять, что маме тяжело", "Могли бы и убрать свою машину", "Оно и видно, что вас плохо воспитывали, раз не видите, как человеку тяжело". Здесь нет открытого нападения, но подразумевается недовольство и претензии. То есть человек не хочет показать агрессию, делает вид, что все нормально, при этом отпуская "подколы" исподтишка.

"Пассивная агрессия – тоже наш национальный вид спорта, наша идеология и грандиозная привычка, — считает Просветова. — Потому что в том виде общества, которое досталось нам в ментальном и психологическом плане по наследству от наших бабушек и дедушек, было непринято напрямую говорить друг другу гадости, не по-комсомольски, скажем так. А вот если исподтишка, то это, вроде бы, и социально приемлемо. Мол, я же не оскорбляю тебя напрямую, просто даю тебе понять, что ты скотина, но не называю тебя так. Это такая очень тонкая манипуляция".

Чтобы защититься от пассивной агрессии, психолог рекомендует просить человека говорить прямо: "Скажи, пожалуйста, какого поведения ты от меня ждешь?", "Что я могу для тебя сделать?", "Я вижу, что ты злишься, скажи прямо, чего именно ты сейчас хочешь". По словам эксперта, важно возвращать человека корректными формулировками к пониманию адекватности общения, тактично и спокойно просить прямо формулировать свои потребности или недовольства, если эти потребности не реализовываются.

Как вести себя в ситуациях с агрессивными людьми

Психолог утверждает, что когда человек агрессивничает, то он от чего-то защищается. Агрессия – это всегда крайняя форма защиты. Значит, настолько проигнорированы потребности человека, жесточайше нарушены его границы или внутренние ценности. По словам Просветовой, человека, который кричит от злобы, явно не услышали, пока он не кричал. И первое, что рекомендует сделать эксперт, показать агрессивному человеку это понимание с помощью таких фраз: "Да, я понимаю, что ты сердишься", "Я вижу, ты в гневе, и понимаю, почему ты так себя чувствуешь".

Затем, отмечает психолог, нужно не уйти в ответную агрессию, а показать заинтересованность, возможность договориться и спокойно прийти к какому-то решению. Если человек еще слышит доводы, то можно попытаться включить его в диалог.

В ином случае, когда состояние человека не позволяет воспринимать какие-либо слова со стороны, то не стоит его успокаивать. Когда человек в ярости, то бесполезно кричать ему: "Да угомонись ты! Успокойся!". Это не сработает. Психолог рекомендует дать возможность агрессивному человеку прокричаться и "пропсиховаться". При этом важно устраниться с его пути, ведь люди в такие моменты могут быть непредсказуемыми. Только когда агрессор вернется в адекватное русло общения, можно продолжать диалог.

Если агрессивные проявления часто наблюдаются у ваших близких людей, то психолог дает следующую рекомендацию. В случае, когда человек осознает, что иногда неадекватно реагирует, быстро заводиться, моментально впадает в ярость, то с ним можно заранее договориться о стоп-сигналах. Речь о неких знаках, словах, с помощью которых вы будете сигнализировать близкому о том, что он переходит черту, помогая возвращаться в уравновешенное состояние. Но уславливаться о стоп-знаках, подчеркнула Просветова, нужно только "на берегу", когда агрессивный человек спокоен.