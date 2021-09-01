Есть сложности с аэропортом Кабула: выяснилось, как Украина думает эвакуировать людей из Афганистана

У украинских чиновников вызывает опасение аэропорт Кабула, который покинули силы НАТО и США

В МИД Украины 1 сентября заявили о том, что наша страна продолжит эвакуировать людей из неспокойного Афганистана, ведь с соответствующей просьбой к властям обратилось еще 200 украинцев, которые хотят домой. Однако позже выяснилось, что все не так-то просто.

По информации сайта "НВ", который ссылается на посла Украины в Таджикистане Василия Серватюка, они хотят эвакуировать людей украинскими военными самолетами или коммерческими авиаперевозчиками, однако есть много технических вопросов.

Так, по словам дипломата, опасение вызывает обстановка и состояние кабульского аэропорта после того, как его покинули силы НАТО и военные США.

"Есть много вопросов, требующих согласования на разных уровнях, официальных и неофициальных, для получения разрешений на пролет самолетов, на посадку, на доставку наших граждан. Но я думаю, что в ближайшие дни этот вопрос будет урегулирован", — говорит Серватюк.

Помимо эвакуации из аэропорта Кабула, рассматриваются и другие варианты: аэропорты Баграм и Мазари-Шариф, откуда также можно проводить эвакуацию.

Отметим, что за предыдущие шесть рейсов самолетами Украины из Кабула вывезли 650 человек — граждан разных государств.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 31 августа, когда "Талибан" занял международный аэропорт в Кабуле, пути эвакуации могут измениться. Не исключено, что будут использованы наземные маршруты и другие аэропорты.