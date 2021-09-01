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Є складнощі з аеропортом Кабула: з’ясувалося, як Україна думає евакуювати людей з Афганістану

Автор
О. Волкова
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Україна продовжить евакуювати своїх громадян з Афганістану за допомогою військових або комерційних літаків Новина оновлена 01 вересня 2021, 16:25
Україна продовжить евакуювати своїх громадян з Афганістану за допомогою військових або комерційних літаків

В українських чиновників викликає занепокоєння аеропорт Кабула, який покинули сили НАТО і США

У МЗС України 1 вересня заявили про те, що наша країна продовжить евакуювати людей з неспокійного Афганістану, адже з відповідним проханням до влади звернулося ще 200 українців, які хочуть додому. Однак пізніше з’ясувалося, що все не так-то просто.

За інформацією сайту "НВ", який посилається на посла України в Таджикистані Василя Серватюка, вони хочуть евакуювати людей українськими військовими літаками або комерційними авіаперевізниками, проте є багато технічних питань.

Так, за словами дипломата, побоювання викликає обстановка і стан кабульського аеропорту після того, як його покинули сили НАТО і військові США.

"Є багато питань, які потребують узгодження на різних рівнях, офіційних і неофіційних, для отримання дозволів на проліт літаків, на посадку, на доставку наших громадян. Але я думаю, що в найближчі дні це питання буде врегульовано", — говорить Серватюк.

Крім евакуації з аеропорту Кабула, розглядаються й інші варіанти: аеропорти Баграм і Мазарі-Шаріф, звідки також можна проводити евакуацію.

Відзначимо, що за попередні шість рейсів літаками України з Кабула вивезли 650 осіб — громадян різних держав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 31 серпня, коли "Талібан" зайняв міжнародний аеропорт в Кабулі, шляхи евакуації можуть змінитися. Не виключено, що будуть використані наземні маршрути та інші аеропорти.

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